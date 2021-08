MR Mariane Rodrigues

As primeiras vagas serão destinadas aos alunos matriculados na rede pública - (crédito: Cadu Gomes/CB/D.A Press - 13/2/09)

O Centro de Excelência em Esporte abrirá na próxima, segunda-feira (16/8), inscrições para 1,5 mil vagas destinadas a crianças e adolescentes de 9 a 15 anos, com prioridade para os alunos da rede pública de ensino do DF. O preenchimento será feito de forma virtual e o prazo para os interessados termina em 4 de setembro, ou até o esgotamento das vagas disponíveis.

A iniciativa vem de uma parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer com o Serviço Social da Indústria do DF e funcionará fisicamente no Sesi de Taguatinga. Serão oferecidas, de forma gratuita, aulas de futebol, futevôlei, futsal, natação e voleibol.

As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição, sendo prioridade na primeira semana para os alunos matriculados nas escolas públicas da capital. Se houver vagas disponíveis após o prazo, na segunda-feira (23)/8, alunos bolsistas de escolas particulares poderão também se inscrever. Se, ainda assim, sobrar vagas não preenchidas, a partir do dia 30 de agosto alunos de escolas particulares poderão se inscrever. As vagas terão 5% de reservas para pessoas com deficiência.

Inscrição

O procedimento será feito de forma on-line pelo site do Sesi-DF. Basta escolher a modalidade desejada e preencher o formulário com CPF do aluno e do responsável, data de nascimento, endereço com CEP, e-mail do responsável e telefone para contato. Ao se cadastrar, o sistema disponibilizará um comprovante atestando que o processo foi concluído. Após isso, a efetivação da matrícula deve ser feita no prazo de até cinco dias úteis após a inscrição online, na Central de Atendimento do Sesi, em Taguatinga. O atendimento será feito de segunda a sexta, das 8h às 13h e das 14h às 17h.