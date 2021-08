Terracap entrega escrituras públicas a empresas do Distrito Federal

CB Correio Braziliense

Terracap tem feito entregas de escrituras públicas de empresas beneficiadas pelo antigo Pró-DF-II - (crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

Na última sexta-feira (20/8), a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) entregou escrituras públicas para empresas do Distrito Federal. As escrituras foram entregues pelo presidente da Terracap, Izidio Santos, pelo diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico da Terracap, Leonardo Mundim, pelo secretário de Empreendedorismo, Amós Batista, e pelo secretário de Relações Institucionais, Vitor Júnior.

O empresário Marcos André Souza, dono da cervejaria Chopp Brasília Bier, comemorou a escritura. “Uma grande vitória, para comemorar com um belo chopp, numa sexta-feira quente. Não tem nada melhor”, brincou. Ele esperava há 10 anos a escritura pública do terreno que ocupa no Gama. A empresa, como diversas outras, foi beneficiada pelo antigo Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo, o Pró-DF-II, mas a burocracia vinha emperrando a regularização.

O presidente da Terracap diz estar alegre com a ocasião.“É uma alegria da Terracap fazer a entrega dessas escrituras e poder finalizar o seu papel no programa de incentivo. Esperamos que os empresários que aqui chegaram possam dar continuidade aos seus negócios, crescer e gerar ainda mais emprego e renda para a população”, fala.

Para o diretor Leonardo Mundim essa entrega do Governo do Distrito Federal e da Terracap permite um novo tempo. “Significa um resgate, ainda que parcial, da dívida estatal para com os empresários, que acreditaram no programa de desenvolvimento econômico, investiram seu trabalho e sonhos no terreno, e depois sofreram com todo tipo de erro do Estado por muitos anos”.

Semanalmente, a Terracap tem feito entregas de escrituras públicas das empresas beneficiadas pela regularização do antigo Pró-DF-II. Semana passada, outras duas empresas, de grande e pequeno portes, receberam o documento: a Super Adega e a Elétrica Planalto, sendo que esta aguardava há 23 anos, desde o início do processo em 1998, pela segurança jurídica hoje alcançada.