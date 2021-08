Cão da PMDF encontra 10kg de maconha na Rodoviária Interestadual

DD Darcianne Diogo

Droga foi encontrada em uma mala - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um cão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou, nessa terça-feira (24/8), cerca de 10kg de maconha na Rodoviária Interestadual de Brasília. A apreensão ocorreu por volta das 16h, enquanto militares faziam patrulhamento de rotina.

Durante a operação, o cão Coraggio, que acompanhava a equipe do Batalhão de Cães da PMDF, indicou que uma mochila poderia conter drogas. O material foi encontrado no bagageiro de um ônibus que seguia do estado do Paraná com destino à Sergipe.

No total, os policiais encontraram 10 tabletes de maconha e uma grande porção envolta em papel filme. Uma mulher identificou-se como responsável pela mala e confessou aos militares que havia pegado o entorpecente em Goiânia e receberia R$ 3 mil pelo transporte da droga. A suspeita foi presa e encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).