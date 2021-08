Homem é esfaqueado no centro de Taguatinga nesta terça-feira (24/8)

CB Correio Braziliense

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um homem de 68 anos foi esfaqueado no centro de Taguatinga, durante a tarde desta terça-feira (24/8). Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) com a faca ainda presa em seu braço, e encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

A vítima, identificada como Carlos, foi encontrada sentada na calçada com cortes no braço esquerdo e a faca presa próxima à axila. Chegando ao local, bombeiros militares identificaram, ainda, um corte próximo ao olho esquerdo. O caso ocorreu por volta das 14h30, e o homem foi encaminhado para a unidade de saúde consciente, desorientado e com instabilidade nos sinais vitais.

De acordo com a corporação, o agressor ainda não foi identificado, e a motivação também não foi esclarecida. Para o socorro, o CBMDF empregou uma viatura e três militares.

Outro caso

Na última semana, uma jovem, de 23 anos, foi esfaqueada no pescoço e na cabeça, na Quadra 5 do Setor Comercial Sul (SCS). A vítima, identificada como Gabriella Emilly, foi encaminhada consciente ao Hospital de Base pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O caso aconteceu na terça-feira (16/8).

Os bombeiros foram acionados por volta das 11h45 e atenderam a ocorrência com três militares e uma viatura. Ao chegarem ao local, encontraram a jovem com ferimentos causados por arma branca, mas sem gravidade. A vítima foi atendida e transportada ao hospital consciente, orientada e estável. Segundo as testemunhas, a jovem teria sido agredida durante um assalto.