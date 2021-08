GDF entrega certificados de capacitação a lavadores e guardadores de carro

NS Nélio Sousa*

Guardadores e lavadores receberão crachás e coletes de identificação - (crédito: Divulgação/ Agência Brasília)

A Secretaria de Trabalho vai entregar a certificação dos primeiros lavadores e guardadores de carros cadastrados do DF, nesta quarta-feira (25/8), no Setor Comercial Sul. Além da entrega, no evento cerca de mil veículos serão lavados em praça pública de forma gratuita, com produtos biodegradáveis. Para isso, basta que o cidadão vá até o local entre 9h e 17h desta quarta (25/8).

No evento de entrega de certificação, os profissionais receberão crachás e coletes com matrículas e números de identificação. Além disso, receberão um kit de biolavagem automotiva. Com isso, o lavador passa a ser um prestador de serviço autorizado, dando, assim, mais dignidade ao trabalhador e mais segurança ao cidadão usuário do serviço.

A pasta do Governo do Distrito Federal (GDF) iniciou a capacitação desses profissionais no início do mês de agosto. O curso de biolavagem foi realizado nos dias 2,3 e 4 de agosto, com aulas teóricas e práticas. O evento ocorreu no auditório e no pátio da Secretaria de Trabalho e foi destinado a pessoas que já haviam realizado um cadastramento na pasta.

Disciplinas como noções de atendimento ao público, aplicação de conhecimento básico de etiqueta social no atendimento ao cidadão, noção de comunicação não violenta e aplicação de conhecimento básico da teoria de inteligência emocional no âmbito do trabalho e noção de empreendedorismo fizeram parte dos treinamentos oferecidos pela Secretaria de Trabalho a esses profissionais. O curso prático de biolavagem também foi ofertado a lavadores de carro.

De acordo com a Setrab, cerca de 878 lavadores e guardadores de carro manifestaram interesse em se cadastrar para a capacitação. Desse total, somente 329 apresentaram a documentação necessária para participar do curso de qualificação profissional.



* Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel