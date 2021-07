GDF oferece curso de capacitação para flanelinhas

CB Correio Braziliense

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) está oferecendo curso profissionalizante para flanelinhas. A iniciativa visa a capacitação de trabalhadores da categoria. O curso também procura incentivar uma lavagem de carro mais econômica, utilizando menos água em cada procedimento. O curso será realizado nos dias 2,3 e 4 de agosto e terá aulas teóricas e práticas. O evento ocorrerá no auditório e no pátio da Secretaria de Trabalho e é destinado a pessoas que já se cadastraram.

Os inscritos no curso terão disciplinas como: educação financeira, empreendedorismo, noção de atendimento ao público, aplicação de conhecimento básico de etiqueta social no atendimento ao cidadão, noção de comunicação não violenta e aplicação de conhecimento básico da teoria de inteligência emocional no âmbito do trabalho, além de um curso prático de biolavagem.

Cada participante receberá um crachá de identificação, colete com numeração e um kit de biolavagem, com produtos e objetos necessários para exercerem a atividade.



Biolavagem

A biolavagem é um tipo de limpeza econômica que tem como objetivo o cuidado com a água. Para isto, é feito uso de determinados produtos específicos, que visam a segurança do profissional e a integridade do carro.

Para os pneus e a lataria do carro são usados certos produtos que dispensam o uso da água para fazer o enxágue. Nos vidros do veículo, são usados produtos que não deixam nenhum tipo de mancha. Na parte interna, são usados produtos biodegradáveis e que não irão comprometer partes do carro.



Novas Inscrições

Para aqueles que quiserem participar futuramente de algum desses cursos de capacitação oferecido pela Secretaria de Trabalho do DF, basta se inscrever pelo site da pasta e preencher um formulário.

Documento necessários:

-Cópia da carteira de identidade;

– Cópia do CPF;

Atestado de bons antecedentes fornecido pela autoridade competente, quais

sejam:

- Certidão negativa da Justiça Federal Criminal – TRF 1;

- Certidão negativa da Justiça Distrital Criminal – TJDFT;

- Certidão negativa da Justiça Eleitoral quanto às obrigações eleitorais;

- Certidão negativa com a Justiça Militar.

- Registro na Superintendência Regional de Trabalho e Emprego – SRTE.



Em caso de atendimento presencial para esse serviço, as Agências do Trabalhador funcionam das 8h às 17h.







* Com informações da Secretaria de Trabalho do DF