Procurando emprego? Agências do Trabalhador têm 323 vagas nesta quarta

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal/Agência Brasil)

Para driblar o desemprego na população do Distrito Federal, as Agências do Trabalhador estão disponibilizando 323 vagas de empregos nesta quarta-feira (25/8). Existem postos disponíveis que não exigem experiência profissional anterior. As remunerações variam de R$ 1,2 mil a R$ 3,5 mil.

O profissional que tem experiência em fazer manutenção de estofados, acabamento de teto e forrações de veículos pode encontrar uma vaga de emprego nas agências. A oportunidade não exige escolaridade e oferece um dos melhores salários do dia: R$ 3 mil, mais benefícios.

O técnico de analista de processos de produção também pode concorrer a um posto de trabalho. A remuneração paga a este profissional é no valor de R$ 3 mil, mais benefícios. É necessário ter nível superior em engenharia mecânica.

O maior salário do dia é ofertado ao cargo de mecânico de câmbio, R$ 3,5 mil, por mês. Para concorrer à vaga, é preciso comprovar experiência na área. Não é exigido ter escolaridade.

Os setores de comércio e construção civil são as áreas com mais oportunidades abertas nesta quarta-feira (25/8). São 60 oportunidades para serventes de obras, 20 para vendedores, 10 para auxiliares de estoque e mais 10 para auxiliares de linha de produção.

Outras vagas

Na tabela de empregos disponibilizados nas agências há três vagas para babás, mas é preciso comprovar experiência e ter nível médio de escolaridade. O salário é de R$ 1,2 mil, mais benefícios. Ainda para trabalhos em casa de família, há uma vaga para cozinheiro e três para empregado doméstico em serviços gerais. As remunerações vão de R$ 1,2 mil a R$ 1,5 mil, mais benefícios.



Como se candidatar para as vagas?

Para se candidatar a algumas dessas vagas, o candidato precisa ir em uma das 14 unidades das Agências do Trabalhador. As oportunidades de empregos podem também ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria do Trabalho disponibiliza um número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209 - 1135.