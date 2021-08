População poderá sugerir mudanças nas políticas de assistência social do DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A população e os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas) poderão avaliar e sugerir mudanças para aprimorar a política de assistência social do Distrito Federal. Entre 16 de setembro e 7 de outubro, as contribuições serão apresentadas e debatidas em conferências regionais para tratar do tema. As inscrições para colaborar começam na segunda-feira (30/8).

A iniciativa ocorre a cada dois anos e, em 2021, os encontros para debate serão pela internet. As reuniões ficam abertas aos moradores das regiões administrativas abrangidas pela respectiva conferência, bem como a trabalhadores do Suas que atuam nas unidades da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e demais instituições nessas cidades.

Para participar, é necessário preencher e enviar um formulário, disponível no site da pasta a partir de segunda-feira (30/8). Serão sete conferências regionais, com até 80 participantes cada. Ao final, serão produzidos documentos com as contribuições dos participantes, as quais servirão de base para a 14ª Conferência Distrital de Assistência Social, marcada para 21 de outubro.

Programe-se

Confira a região, abrangência e data de cada conferência

19 de setembro — Central e Centro Sul: Plano Piloto, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, Lago Sul, Lago Norte, Varjão, SIA, SCIA-Estrutural, Núcleo Bandeirante, Park Way, Guará e Candangolândia;

21 de setembro — Região Leste: São Sebastião, Jardim Botânico, Itapoã, Paranoá;

23 de setembro — Região Norte: Sobradinho II, Sobradinho, Fercal e Planaltina;

28 de setembro — Região Sudoeste: Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II e Samambaia;

30 de setembro — Região Centro-Oeste: Vicente Pires, Taguatinga, Águas Claras e Arniqueiras;

5 de outubro — Região Oeste: Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol e Brazlândia;



7 de outubro — Região Sul: Gama e Santa Maria;

Quem pode participar

– Representantes do governo;

– Dirigentes ou representantes de entidade de assistência social inscrita no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS-DF);

– Trabalhadores que atuam na política de assistência social;

– Usuários e beneficiários de serviços socioassistenciais;

– Convidados;

– Observadores (estudantes, estagiários e entusiastas do assunto).

Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes)