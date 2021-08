Codeplan ouvirá população do DF para o Planejamento Estratégico 2021-2030

CB Correio Braziliense

A companhia de planejamento do Distrito Federal (Codeplan) vai iniciar a terceira etapa do programa de Planejamento Estratégico 2021-2030 da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Diferente das pesquisas anteriores, em que as coletas de dados eram feitas virtualmente e através de grupos focais, os contatos com a população do DF para o colhimento dos subsídios serão feitos pelo telefone. A data de início está prevista para o mês de setembro.



O integrante da Comissão de Planejamento Estratégico, Thiago Bazi Brandão, afirma que os objetivos desta nova etapa passam por avaliar o trabalho de desenvolvimento da Câmara nos últimos anos e colher novas sugestões sobre o que a população espera do Legislativo local em relação a leis, fiscalização e representação da sociedade.

Para coleta de informações, o Plano Estratégico disponibilizou um formulário on-line com 17 perguntas. Houve também a criação de 10 grupos focais com a participação de todos os representantes das regiões do DF. Os grupos foram feitos através de plataforma virtual com especialistas de áreas estratégicas para a CLDF (social, econômica, política, ambiental, legal e técnica), representantes de setores da sociedade e lideranças comunitárias.

De acordo com Brandão, um dos obstáculos para o Planejamento Estratégico é a valorização do capital humano e a melhoria da eficiência e dos resultados. Além da população, servidores da casa também estão sendo ouvidos. As informações coletadas servirão para alinhar o objetivo estratégico da CLDF às necessidades de Brasília.

Segundo Thiago Bazi Brandão, a última pesquisa, feita em 2010, representou grandes avanços na profissionalização, transparência e melhoria na interação da sociedade com o Legislativo local.

*Com informações da Câmara Legislativa do Distrito Federal