Covid-19: DF registra 739 casos e 18 mortes nesta quarta-feira (25/8)

SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 12/8/20)

Entre terça e quarta-feira (25/8), o Distrito Federal registrou 739 casos e 18 óbitos por covid-19. No total, são 466.294 infecções e 9.966 mortes desde o início da pandemia. O total de casos chegou a 466.294. Desses, 96,3%, equivalente a 448.985 pessoas, se recuperaram da doença.

Com a atualização, a média móvel de casos chegou a 696, valor 14,25% maior que o registrado há 14 dias. A mediana de mortes chegou a 14,71, o que indica uma variação de 8,4% em comparação com o mesmo período. As variações indicam estabilidade dos índices.

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, a taxa de transmissão do vírus está em 0,98. É a segunda alta seguida do indicador, porém, segue abaixo de 1, considerado ideal pela pasta.



Em relação ao número total de óbitos, 862 foram de pessoas de outras unidades da federação, sendo 738 de Goiás e o restante de outros 16 estados. Considerando o total de infecções registradas desde o início da pandemia, 27 mil eram pessoas residentes em Goiás, 6.097 em outros estados e 21.752 casos estão em investigação.

UTIs

Na rede pública, ontem, a taxa de ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) estava em 57,45%, sendo que dos 173 leitos, 81 estavam com pacientes, 60 vagos e 32 bloqueados. Na rede particular, o índice era de 76,67%. Das 200 UTIs, 138 estavam ocupadas, 44 livres e 18 bloqueadas. Na fila de espera por um leito, havia sete pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pela covid-19.