Covid-19: DF tem mais 14 mortes e se aproxima de 10 mil

SS Samara Schwingel

Na rede pública, ontem, a ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva estava em 59,44% - (crédito: Marcelo Ferreira/ CB DA Press)

Entre segunda-feira (23/8) e terça-feira (24/8), o Distrito Federal registrou 482 casos e 14 óbitos por covid-19. No total, são 465.555 infecções e 9.948 mortes desde o início da pandemia. Com a atualização, a média móvel de infecções chegou a 673,57, valor 11,33% maior que o registrado há 14 dias. A mediana de mortes chegou a 14,14, sem variação em comparação com o mesmo período. A taxa de transmissão do vírus está em 0,97.

Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde. Do total de mortes, 856 eram pessoas residentes em outras unidades da federação, sendo 735 do Goiás e o restante de outros estados. Em relação aos casos, 26.982 são de goianos e 6.090 de outros locais do país. 21.747 estão em investigação.

UTIs

Na rede pública, ontem, a ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva estava em 59,44%, sendo que dos 177 leitos, 85 estavam com pacientes, 58 vagos e 34 bloqueados. Na rede particular, a taxa era de 76,92%. Das 200 UTIs, 140 estavam ocupadas, 44 livres e 16 bloqueadas. Na fila de espera por um leito havia sete pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pela covid-19.