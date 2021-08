TCDF suspende ajuda de custo à diretoria do Iges-DF

SS Samara Schwingel

Após analisar representação que trata de possíveis irregularidades no âmbito do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF), o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) concedeu medida cautelar determinando a suspensão de ajuda de custo para a diretoria do instituto. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (25/8).

O TCDF concedeu prazo de cinco dias para que o Iges-DF apresente os esclarecimentos. Questionado, o instituto não se posicionou. O espaço segue aberto.

Segundo a representação do Ministério Público de Contas do DF, não foram estabelecidos critérios para o pagamento do auxílio, que tem caráter indenizatório. Além disso, a medida supostamente infringe “os princípios da eficiência, da moralidade e da publicidade”, diante da suposta falta de cumprimento de medidas de contenção diante das crises financeira e de gestão do Iges.

Recentemente, o instituto repactuou as suas dívidas e precisou de aprovação de crédito suplementar no valor de R$ 107,5 milhões para pagar a folha de pessoal.

A representação destacou que, em consulta ao site do instituto, não é possível saber se a referida ajuda de custo já é paga, desde quando e a quem, uma vez que as tabelas salariais disponíveis não contêm as parcelas remuneratórias dos empregados.