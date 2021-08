CB Correio Braziliense

Suspeito foi preso por agentes da 20ª DP, que investiga o caso - (crédito: Joel Figueiredo Thé/Esp. CB/D.A Press - 9/4/10)

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 20ª Delegacia de Polícia (Gama), prendeu o homem suspeito de matar uma travesti a facadas no Gama em 11 de agosto deste ano. Segundo a corporação, o crime teria sido motivado por ciúmes, uma vez que o homem mantinha um relacionamento com a vítima. Agora, ele está à disposição da Justiça.

A polícia concluiu que o homem não gostou de ver a vítima na companhia outros. Diante dos indícios encontrados ao longo da investigação, o delegado à frente do caso pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi acatada pela Justiça.

"Ouvimos pessoas que estavam na região e verificamos que a motivação do crime foi em razão de ciúmes. Ele já conhecia a vítima e tinha um relacionamento há um tempo. Movido pelo ciúmes, ele atacou por trás e desferiu os golpes de faca. Pessoas que estavam no local chegaram a ouvir os gritos de socorro", disse o delegado-chefe adjunto da 20ª DP, Paulo Benevides.

Segundo ele, o autor vive em situação de rua, assim como a vítima. "A gente chegou até ele por meio de levantamentos na área", detalhou.

Caso

Uma travesti foi assassinada na madrugada de uma quarta-feira (11/8), no setor Oeste do Gama. O crime foi cometido próximo à unidade do Conselho Tutelar. Quando os agentes da 20ª DP, do Gama, chegaram ao local, constataram que havia uma marca de sangue entre o Conselho Tutelar e o Mercadão do Oeste. Pessoas que foram ouvidas preliminarmente na cena do crime informaram que a vítima era travesti e que ela costumava andar próximo ao local com outros travestis e moradores de rua da região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de agressão física contra uma moradora do Gama mas, ao chegar no local, por volta das 2h da madrugada, os militares avistaram a travesti sem vida e ensanguentada, com sinais de lesões pelo corpo. Ela foi vítima de uma facada próximo ao ombro direito.

A Polícia Militar do Distrito Federal também foi acionada para atender esse caso. No local, os policiais encontraram a arma usada no crime.