PM aposentado e outros 2 são presos por comércio ilegal de armas

DD Darcianne Diogo

Trio foi preso em flagrante - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um sargento aposentado da Polícia Militar do DF, 55 anos, e outros dois homens, 30 e 21 anos, foram presos, na tarde desta quinta-feira (26/8), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo. O trio foi detido no momento em que venderia uma espingarda de calibre .12 próximo ao Shopping Arena, na Rua 3 de Vicente Pires.

A investigação começou após agentes da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) receberem uma denúncia anônima informando que três homens iriam vender o armamento e citando o local onde ocorreria a entrega. Com as informações, os policiais deflagraram a operação Arena e montaram uma campana no local indicado. A equipe conseguiu flagrar os três suspeitos dentro de uma Toro.

Durante a abordagem, os agentes encontraram a arma de fogo no banco traseiro do carro. O motorista, o sargento aposentado, assumiu a propriedade da arma e informou que a mesma era fria, tendo confessado que estaria vendendo o armamento por R$ 7 mil por estar “enfrentando dificuldades financeiras.”

Ao ser questionado sobre os outros dois homens que o acompanhavam, o policial aposentado negou conhecê-los e não soube explicar o motivo pelo qual eles estavam em seu carro. Os três foram conduzidos à 38ª DP e autuados pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, estando sujeitos a pena de 6 a 12 anos de prisão.