"Osnei é um grande profissional", diz Ibaneis após exoneração do secretário

SS Samara Schwingel

Nesta quinta-feira (26/8), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comentou a saída do secretário de Saúde, Osnei Okumoto, do cargo. "Osnei é um grande profissional", disse o chefe do Executivo local ao Correio. A oficialização da saída de Okumoto será publicada no Diário Oficial do DF nesta sexta-feira (27/8).

Ibaneis afirmou que estuda as possibilidades para decidir quem assume o comando da pasta. Alberto Aguiar chegou a aceitar o convite para assumir a pasta, mas recusou alegando motivos pessoais. Agora, o secretário de Governo José Humberto Pires assume interinamente até que o governador aponte outro nome. "Estou estudando o que será melhor", complementou o emedebista.

Fontes do GDF afirmam que a saída de Osnei foi um acordo entre ele e o governador Ibaneis. Agora, Osnei deve ser lotado na Fundação Hemocentro de Brasília. Alberto Aguiar é formado em medicina pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e tem especialização em oncologia ortopédica. Desde 2013, ele atua como ortopedista na Secretaria de Saúde do DF.

Esta é a segunda vez que Osnei Okumoto deixa o comando da pasta. Na primeira vez, em 16 de março de 2020, a exoneração foi publicada no Diário Oficial do DF como sendo a pedido. No entanto, em agosto do mesmo ano, o governador Ibaneis Rocha (MDB) chamou Osnei de volta para o cargo, após o ex-secretário Francisco Araújo ser alvo da Operação Falso Negativo.