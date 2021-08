Após recusa de médico, José Humberto Pires assume interinamente a Saúde do DF

SS Samara Schwingel

O médico ortopedista Alberto Aguiar Santos Neto, que chegou a ser anunciado como novo secretário de Saúde do Distrito Federal, decidiu não assumir a pasta deixada por Osnei Okumoto. Ele alegou motivos pessoais, principalmente familiares. Até que o governador Ibaneis Rocha (MDB) decida um novo gestor, o secretário de governo José Humberto Pires assume interinamente o cargo.

"Osnei é um grande profissional", disse o chefe do Executivo local ao Correio. A oficialização da saída de Okumoto será publicada no Diário Oficial do DF nesta sexta-feira (27/8). Ibaneis afirmou que estuda as possibilidades para decidir quem assume o comando da pasta. "Estou estudando o que será melhor", complementou o emedebista.

Fontes do GDF afirmam que a saída de Osnei foi um acordo entre ele e o governador Ibaneis. Agora, Osnei deve ser lotado como presidente da Fundação Hemocentro de Brasília.