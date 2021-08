Governador Ibaneis Rocha assume a Secretaria de Saúde interinamente

SS Samara Schwingel

(crédito: RENATO ALVES)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), vai assumir o comando da Secretaria de Saúde local interinamente. Segundo interlocutores do GDF, não será necessário nomeação, uma vez que o governador pode acumular cargos. A decisão do governador seria para "ver os problemas de perto".

A decisão foi tomada após uma noite de indecisões. Após a saída de Osnei Okumoto, o médico ortopedista Alberto Aguiar chegou a aceitar o convite para comandar a pasta, mas voltou atrás alegando motivos pessoais. Assim, o GDF anunciou que o secretário de Governo, José Humberto Pires, assumiria temporariamente.

Porém, minutos depois, o Correio confirmou que o governador decidiu ficar no comando da pasta até que ele aponte um novo nome para assumir a Saúde do DF.

Reviravoltas

Na noite desta quinta-feira (26/8), o até então secretário de Saúde do DF Osnei Okumoto foi exonerado do cargo. A saída foi um acordo entre ele e Ibaneis. Agora, Okumoto volta para a presidência da Fundação Hemocentro de Brasília.

O GDF chegou a anunciar o médico ortopedista Alberto Aguiar como novo secretário. Porém, instantes depois, o Executivo lançou uma nota informando que o escolhido havia voltado atrás e recusou o cargo. Assim, o secretário de Governo José Humberto Pires assumiria a pasta. Isso até Ibaneis decidir ficar no comando por uns dias.