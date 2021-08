Estátua de Ogum é depredada na Praça dos Orixás, na Prainha

CM Cibele Moreira AM Ana Maria da Silva

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

Cacos de vidro no chão, fibras despedaçadas e pedaços de esculturas carbonizados. Os brasilienses que foram até a Praça dos Orixás, na prainha do Lago Paranoá, próximo à Ponte Honestino Guimarães, na noite desta quinta-feira (26/8), encontraram uma das esculturas que representam os orixás africanos, depredada. A estátua do orixá Ogum caiu do pedestal após ser incendiada.

Através das redes sociais, a Administração Regional do Plano Piloto lamentou o ato de vandalismo. “Lamentamos profundamente o ocorrido no dia de hoje, na Praça dos Orixás, declarada patrimônio imaterial do Distrito Federal, onde imagens de orixás foram queimadas. A Administração Regional reforça seu compromisso com a preservação dos espaços culturais na cidade e informa que já está tomando as devidas providências para restauração do local, incluindo a reposição das imagens, e para impedir que estes atos de vandalismo e intolerância religiosa se repitam”, ressaltou.

De acordo com a Administração, a Polícia Civil do DF (PCDF) já foi acionada para investigar materialidade e autoria, bem como foi solicitada a instalação de vigilância. “A Administração conclama toda a comunidade para o combate à intolerância religiosa e defesa da preservação do patrimônio público, denunciando atos dessa natureza no DF”, informou.



Histórico de intolerância

A inauguração do espaço, com 16 monumentos, foi feita em 2000 e, desde então, ataques às estátuas são comuns, muitas vezes motivados por intolerância religiosa. A imagem de Oxalá, por exemplo, foi incendiada no ano-novo de 2015. Para a vice-presidente da comissão de liberdade religiosa da OAB, Patricia Zapponi, falta zelo por parte do Estado. "Não é de hoje que ocorre as depredações da Praça dos Orixás. O espaço é alvo recorrente de vândalos e não há nenhum zelo por parte do Estado para a manutenção e cuidado com o espaço", destaca.

Para ela, é preciso que o governo invista na Praça dos Orixás, que foi declarada patrimônio imaterial do DF, em 2018, por decisão unânime do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do DF (Condepac). "Que fosse feita a manutenção da praça para a realização de apresentação de congada, feira afro com comidas típicas e artigos da cultura africana", cita.