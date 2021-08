Brasília ganha gastronomia à moda inglesa na 412 Norte

LS Liana Sabo

(crédito: Gilberto Cardoso/Divulgação)

Três anos depois de fundar, com uma sócia, o The Queen’s Place, que trouxe a atmosfera londrina para a 116 Sul, replicada mais tarde na QI 21 do Lago Sul, o empresário brasiliense Ricky Araujo se lança em voo solo em um charmoso empreendimento na 412 Norte — totalmente cor-de-rosa —, chamado Charlotte’s Cakes and Gifts.

Não se trata apenas de uma casa de chá e doces, como se poderia supor, mas de uma cafeteria e gastrobar, cujo funcionamento, até as 22h no fim de semana, permite que você desfrute, além do almoço e do happy hour, do jantar com comidinhas muitos especiais, como mexilhões que virão em um balde ao molho de manteiga, limão e vinho branco.

O nome é uma homenagem à encantadora princesa Charlotte, filha do príncipe William e da duquesa Kate Middleton, bisneta da rainha Elizabeth II, símbolo de força e poder feminino que o empreendedor quer exaltar. “Durante a pandemia, uma das figuras mais presente na minha vida foi a minha mãe — mulher forte, lutadora e corajosa. Aí, comecei a pensar na ideia de criar algo com esse perfil feminino, onde elas pudessem se encontrar para relaxar, confraternizar ou fazer negócios”, explica Ricky, um apaixonado pela realeza britânica, que não hesitou em focar na nova geração uma prospecção da mulher do futuro.

Tudo rosa

A exemplo do primeiro cantinho inglês da cidade, o novo endereço também ostenta uma cabine telefônica no estilo londrino... só que rosa. Como os outros elementos da decoração da bonita lojinha, cujo projeto é assinado por Eliene Lucindo, do escritório Lab Interiores. Para a arquiteta, “a cor não tem nada de frágil. Ao contrário, rosa é forte no mundo das cores, significa coragem, determinação e poder de fazer e acontecer”.

A mesma cor foi solicitada a ser exibida nos trajes pelos convidados da inauguração, ocorrida no final da tarde de terça-feira, quando pôde ser vista a loja que, em datas especiais, como Natal, carnaval, Páscoa e outras, terá decoração temática.

A identidade feminina da casa é complementada com a ideia da conexão que o público faz com as redes sociais em um espaço comercial, ressalta Eliene, que buscou conferir ao projeto características de “ambiente instagramável”. Nele, usou elementos bem concretos como confortáveis poltronas na área externa, cercadas de folhas de Adão e flamingos decorativos.

Sabor do mundo

Conhecedor da alta gastronomia, Ricky Araujo desenvolveu o cardápio revisitando lugares nos quais já viveu, como Nova York, Londres e Dubai. Diversas referências foram reeditadas por ele nas sugestões de pratos como sesame ginger chicken, filezinhos de sobrecoxa de frango em molho asiático de gengibre e gergelim agridoce envoltos em tortillas; no turkey, cranberry & brie sandwich, peru defumado, brie e molho de cranberry e croissant com ovo e bacon; e no brie com molho de frutas vermelhas, mel, nozes e alecrim, que chega a ser um escândalo de beleza.

Nas transparentes e luminosas vitrines do balcão, você vai encontrar waffles com geleia de laranja e gengibre entre deliciosos docinhos para o “chá das cinco”, como cultuam os ingleses, e também saborosos bolos cobertos na cor que preferir — verde, branco, amarelo ou azul. A casa aceita encomendas. Outro ponto alto é a carta de drinques, que leva a assinatura de Ian Scarborough, amigo britânico do restaurateur. O destaque fica para o coquetel da casa pink garden, à base de licor de rosas, vodca e framboesa. Naturalmente, rosa!

Funciona de segunda a quinta-feira, das 10h às 20h; sexta-feira e sábado, das 10h às 22h. Telefones: 3034-7347 e 9 8249-6414 (WhatsApp).