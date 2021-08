Alerta de calor: DF terá dia quente com máxima de 33ºC nesta sexta-feira

JE Júlia Eleutério

(crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Alerta calorão! Com previsão de temperatura máxima de 33ºC no Distrito Federal, o calor intenso e o tempo seco continuam nesta sexta-feira (27/8). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar ficará entre 15% e 20%, permanecendo baixa na capital.

Com poucas nuvens e dia ensolarado, a sexta começou com umidade em 55% no DF, indicando um dia quente. Na parte da tarde, o tempo terá névoa seca comum para essa época. Segundo a meteorologista Andrea Ramos, “hoje é um dia que vai ser bem quente com as temperaturas ultrapassando os 30ºC, mantendo as características padrão que já estamos observando nos últimos dias”, destaca.

Para o fim de semana, o Inmet avalia que a previsão é de que a seca se mantenha. “Até o dia 3 não temos indicativos de chuva, então o fim de semana tende a ficar nesse padrão com umidade baixa e temperaturas elevadas”, ressalta Andrea. O DF está sem chuva desde o dia 15 de junho, completando 73 dias sem cair uma gota.

O órgão destaca que o DF registrou o dia mais quente do ano nesta quinta-feira (26/8) marcando 33,2ºC no Gama, seguido por 33,1ºC em Águas Emendadas e 31,9ºC no Paranoá. A mínima foi de 11ºC.



Cuidados



Durante esse período de baixa umidade e tempo seco, é necessário beber bastante água e evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, entre 10h e 16h. Segundo a Defesa Civil, também é importante umidificar os ambientes com toalha molhada, balde com água ou um umidificador.