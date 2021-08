Taxa de transmissão da covid-19 chega a 1,01 e médias móveis sobem

SS Samara Schwingel

DF registrou 835 novos casos nas últimas 24 horas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 20/7/20 )

A taxa de transmissão da covid-19 voltou a ultrapassar o patamar considerado seguro no Distrito Federal, que é abaixo de 1. Nesta sexta-feira (27/8), o índice chegou a 1,01, após passar uma semana em torno de 0,90. O novo valor demonstra que, atualmente, um grupo de 100 pessoas transmite o vírus para outras 101. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde.

Nas últimas 24h, o DF registrou 835 novos casos e 10 mortes. Assim, o total de infecções contabilizadas desde o início da pandemia chegou a 467.693. Desses, 450.292 (96,3%) são considerados recuperados e 9.993 (2,1%) morreram.

Com as atualizações, a média móvel de casos chegou a 715,14, valor 29,42% maior que o registrado há 14 dias. A mediana de óbitos chegou a 15,14, o que indica alta de 19,11% quando comparado com as duas semanas anteriores.

UTIs

Na rede pública de saúde, a ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) estava em 62,50%, sendo que dos 173 leitos, 80 estavam com pacientes, 48 vagos e 45 bloqueados. Na rede particular, a taxa era de 77,17%. Das 203 UTIs, 144 estavam ocupadas, 44 livres e 15 bloqueadas. Na fila de espera por um leito havia cinco pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pela covid-19 nesta sexta-feira.