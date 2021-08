Sistema on-line permitirá acompanhamento de jovens em unidades socioeducativas

CB Correio Braziliense

Sistema on-line vai permitir acompanhamento dos jovens - (crédito: Antonio Cunha/CB/D.A Press - 19/3/17)

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) desenvolveu um novo sistema on-line para acompanhamento de jovens que cumprem medidas nas unidades de internação do DF. O serviço será utilizado pela Subsecretaria do Sistema Socioeducativo que irá gerenciar o sistema chamado de Jornada pela Codeplan.



O novo serviço fará um acompanhamento dinâmico e preciso dos jovens dentro das unidades de internação. A adoção desse novo sistema socioeducativo possibilita uma integração nacional de dados, caso seja adotado em outros estados. A coleta de dados também facilita para formulação de diagnósticos para que as políticas públicas sejam promovidas.

A ferramenta é resultado de um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria de Justiça de Cidadania (Sejus) e a Codeplan. A pesquisa estudou o perfil e a percepção dos profissionais do sistema socioeducativo do DF, cotidiano e ambiente de trabalho.

*Com informações da Codeplan