CM Cibele Moreira

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O fim de semana no Distrito Federal será marcado por clima seco e quente. Os brasilienses podem separar as roupas leves do guarda-roupa e aumentar a ingestão de líquidos, pois a umidade relativa do ar vai variar entre 15% e 20% neste sábado (28/8) e domingo (29/8), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Desde quarta-feira (25/8), Brasília está em alerta laranja pela baixa umidade. O aviso foi publicado pelo Inmet e alerta para os riscos à saúde e de incêndios florestais. Entre os desconfortos que podem surgir estão ressecamento da pele, incômodo nos olhos, boca e nariz.

Nesta sexta-feira (27/8), a Defesa Civil emitiu um alerta em relação à baixa umidade. O órgão orienta para que a população se mantenha hidratado. A recomendação é de, pelo menos, seis copos de água por dia. Pingar duas gotas de soro fisiológico em cada narina, ter toalhas molhadas e bacias de água nos quartos também são algumas das dicas para aliviar os incômodos da seca.

A temperatura máxima prevista para este fim de semana é de 29°C. Segundo o meteorologista do Inmet Cleber Souza, uma frente fria se aproxima da capital e pode deixar o clima um pouco mais ameno a partir do domingo (29/8). "Tem previsão de chuva para o Sul do Goiás neste fim de semana, e dependendo da mudança do vento, o Distrito Federal pode ter um aumento na umidade", afirma Cleber.

Chuva só na semana que vem. A expectativa é que, na segunda-feira (30/8), a capital registre as primeiras precipitações depois de 75 dias sem chuva.

Baixa umidade



Entre 21% e 30% por cinco dias consecutivos: estado de atenção

- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h;

- Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

- Consumir água à vontade.

Entre 12% e 20% por dois dias seguidos: estado de alerta

- Observar as recomendações do estado de atenção;

- Não fazer exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h;

- Evitar aglomerações em ambientes fechados;

- Usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.

Abaixo de 12% por dois dias seguidos: estado de emergência



- Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;

- Interromper qualquer atividade ao ar livre entre 10h e 16h;

- Manter os ambientes internos úmidos.