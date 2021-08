Seca: umidade pode chegar a 20% neste sábado no DF

SS Samara Schwingel

O clima no Distrito Federal continua quente e seco. Neste sábado (28/8), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar deve ficar entre 50% e 20% — sendo que 30% é o limite considerado saudável. Além disso, a temperatura pode chegar a 30ºC durante a tarde. A mínima foi de 15.6 °C, registrada durante a madrugada na região do Paranoá.

Essas características devem se estender no domingo (29/8). Segundo a previsão, a temperatura máxima pode chegar a 29ºC e a umidade mínima deve variar entre 15% e 20%. Desde quarta-feira (25/8), Brasília está em alerta laranja pela baixa umidade. O aviso foi publicado pelo Inmet e alerta para os riscos à saúde e de incêndios florestais. Entre os desconfortos que podem surgir estão ressecamento da pele, incômodo nos olhos, boca e nariz.

Nesta sexta-feira (27/8), a Defesa Civil emitiu um alerta para a baixa umidade do ar. O pedido do órgão inclui evitar exposição ao sol e atividades físicas nas horas mais quentes do dia.

Baixa umidade



Entre 21% e 30% por cinco dias consecutivos: estado de atenção

- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h;

- Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

- Consumir água à vontade.

Entre 12% e 20% por dois dias seguidos: estado de alerta

- Observar as recomendações do estado de atenção;

- Não fazer exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h;

- Evitar aglomerações em ambientes fechados;

- Usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.



Abaixo de 12% por dois dias seguidos: estado de emergência

- Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;

- Interromper qualquer atividade ao ar livre entre 10h e 16h;

- Manter os ambientes internos úmidos.