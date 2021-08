Depois de 10 anos, Lago Paranoá recebe Procissão Náutica de Dom Bosco

AI Ana Isabel Mansur

Procissão Náutica Dom Bosco - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)

Uma legião de barcos, lanchas e catamarãs tomou o Lago Paranoá no fim da manhã deste domingo (29/8). Depois de 10 anos, a Procissão Náutica voltou a ser realizada — o evento não acontecia desde 2011. Cerca de 30 embarcações acompanharam a procissão, guiada por um catamarã clerical, com a imagem de Dom Bosco na proa.

Entre as autoridades presentes, estavam o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB); a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha; a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça; o secretário de Governo do DF, José Humberto Pires; o secretário de Economia do DF, André Clemente; e o Almirante Kerr, comandante do 7 Distrito Naval.









Comemoração

O evento de aniversário do padre italiano começou às 8h, com uma carreata partindo do Santuário São João Bosco, na 702 Sul, com destino à Ermida Dom Bosco, para a tradicional missa campal, realizada anualmente.

Por volta de 11h30, a procissão largou do deck da ermida rumo à Ponte JK, onde o Arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar, concedeu uma benção. Após a chegada do Lago Paranoá, o evento seguiu em carreata até a Paróquia São João Bosco, no Núcleo Bandeirante.

Cerca de 430 pessoas participaram da missa campal, entre autoridades, convidados, jurados da procissão e fiéis. Os protocolos de segurança contra a covid-19 foram seguidos durante todo o culto. Todos os presentes usaram máscara de proteção facial e cada cadeira, distante um metro uma da outra, continha um frasco de álcool em gel. Os participantes se acomodaram em tendas abertas nas laterais.

O governador participou do começo da procissão em uma lancha própria, acompanhado da primeira-dama, do filho mais novo e de amigos próximos. Ibaneis conduzia a embarcação.

O evento foi organizado pela Secretaria de Turismo do DF (Setur), com apoio da Secretaria de Governo (Segov). A Marinha do Brasil prestou suporte logístico à comemoração, que contou também com a participação do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), além da parceria da Arquidiocese de Brasília.