Segunda-feira será quente com máxima de 30ºC no DF; pode chover à tarde

JE Júlia Eleutério

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A previsão do tempo para o Distrito Federal nesta segunda-feira (30/8) continua seco e quente, após um fim de semana de calor intenso. Segundo o Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar vai variar entre 85% e 25%, sendo a mais baixa para o período da tarde. A temperatura máxima será de 30ºC e mínima registrada foi de 13ºC, no início da manhã no Paranoá.



De acordo com o instituto, o céu terá poucas nuvens e névoa seca, principalmente durante a manhã e começo da tarde. Apesar da alta temperatura prevista para esta segunda-feira, o Inmet informa que há previsão de chuvas isoladas para o DF no período entre o fim da tarde e a noite.

Atenção



Durante esse período de baixa umidade e tempo seco, é necessário beber bastante água e evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, entre 10h e 16h. Segundo a Defesa Civil, também é importante umidificar os ambientes com toalha molhada, balde com água ou um umidificador.