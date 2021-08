Restaurante Comunitário de Samambaia passa a oferecer café da manhã por R$ 0,50

CB Correio Braziliense

Há 14 unidades de restaurantes comunitários espelhados pelo DF - (crédito: Sedes-DF)

A partir de quarta-feira(1°/9), o restaurante comunitário de Samambaia passa a oferecer café da manhã de segunda-feira a sábado, das 7h às 8h30, por R$ 0,50. Nesta segunda (30/8) e terça-feira (318), o local será fechado para instalação dos novos equipamentos para o serviço. A unidade de Samambaia é a terceira do Distrito Federal (DF) a fornecer a refeição matinal junto com as unidades do Paranoá e Brazlândia. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, a meta é ampliar essa oferta no DF.



Atualmente, o DF conta com 14 restaurantes comunitários, o valor de cada refeição sai a R$ 1, e são servidas, em média, 22 mil partos por dia. Neste ano, foram servidas mais de quatro milhões de refeições. Os restaurantes comunitários contam com a monitoração do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) e, desde de junho de 2020, moradores de rua passaram a se alimentar gratuitamente nas unidades do DF com o auxílio da Seas. De janeiro a julho, foram servidas mais de 42 mil refeições para esse grupo.

Covid-19

Os restaurantes comunitários do DF voltaram com o atendimento presencial em 18 de agosto. As refeições realizadas nos refeitórios devem seguir todas as medidas de segurança contra a covid-19. Na entrada do local, a temperatura do cliente é aferida pelos funcionários; no chão, há faixas amarelas sinalizando a obrigatoriedade do distanciamento social; e os assentos foram distribuídos para evitar que as pessoas sentem-se próximas umas às outras. O uso de máscara é obrigatório.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF