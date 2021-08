Cinco mil policiais farão a segurança no 7 de setembro, diz Ibaneis

JE Júlia Eleutério

Governador disse que confia no trabalho da Secretaria de Segurança Pública -

Durante a visita à obra do túnel do centro de Taguatinga na manhã desta terça-feira (31/8), o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que cerca de 5 mil policiais irão trabalhar na segurança das manifestações previstas para o feriado da Independência no dia 7 de setembro. "A previsão inicial é de 5 mil homens, mas nós vamos ter todo o nosso efetivo para poder dar a segurança à população neste dia 7 da melhor forma possível", destacou Ibaneis.

Por considerar uma área técnica, o governador declarou confiar no trabalho do secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo Souza Ferreira, para reunir as equipes de segurança que serão usadas no feriado da Independência. "Ele está reunindo todas as equipes de modo a dar toda a segurança possível àqueles que queiram se manifestar no 7 de setembro garantindo a segurança da população", pontuou Ibaneis.



Em relação às possíveis manifestações marcadas para o dia do feriado, Ibaneis deseja que sejam pacíficas em prol da democracia no Brasil. “A gente aguarda para que sejam manifestações pacíficas lutando pela democracia que é o que importa para o nosso país”, comentou o governador.