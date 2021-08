Ibaneis decreta ponto facultativo no dia 6 de setembro

CB Correio Braziliense

O Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), decretou ponto facultativo no dia 6 de setembro, véspera do feriado da Independência, no dia 7 de setembro. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal desta sexta-feira (27/8).

Segundo a publicação, a resolução do decreto não se aplica às áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, fiscalização tributária, comunicação, assistência social e às fiscalizações de proteção urbanística, do consumidor, de limpeza urbana, além da força-tarefa instituída devido à pandemia. Essas áreas deverão seguir as instruções das respectivas chefias.

Além disso, consta no decreto que as unidades responsáveis por atendimentos essenciais à população deverão funcionar com escalas para garantir a prestação dos serviços sem haver interrupções.