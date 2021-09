Saiba quais objetos não serão permitidos nas manifestações de 7 de Setembro

CM Cibele Moreira

Secretário de Segurança, Julio Danilo, e da Casa Civil, Gustavo Rocha, divulgam prévia das ações para o 7 de Setembro - (crédito: Renato Araújo/ Agência Brasília)

O 7 de Setembro será um pouco diferente neste ano. Ao contrário do desfile cívico, que ocorre tradicionalmente na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, a data que se comemora a independência do Brasil será marcada por diversas manifestações a favor e contra o governo federal. Na capital, os protestos serão concentrados na área central. Ao menos, 16 mobilizações estão programados para ocorrer no Distrito Federal.

A Secretaria de Segurança Pública vai reforçar a segurança nos perímetros das manifestação e definiu quais objetos estão proibidos de entrar nos locais. Na Esplanada dos Ministérios, o trânsito será interditado na altura da Catedral, e a Praça dos Três Poderes ficará fechada para o público. Um cordão de revista será feito para quem acessar os locais de protesto.

Segundo o secretário de Segurança do DF, Julio Danilo, o cronograma e todas as orientações de trânsito e pontos que serão fechados devido às mobilizações do 7 de Setembro serão divulgadas pela pasta na próxima sexta-feira (3/9). No entanto, Julio adiantou algumas medidas pré-definidas para esta data em coletiva de imprensa nesta terça-feira (31/8), no Palácio do Buriti.

Para assegurar a segurança de toda a população durante esse dia, alguns itens não serão permitidos pelos manifestantes. Entre eles estão:

arma de fogo

arma branca (faca, machados, martelos)

objetos cortantes

pedaços de madeira e de ferro

álcool líquido (álcool em gel será permitido)

fogos de artifícios

As polícias civis, militares e federal, Corpo de Bombeiros, entre outras instituições atuarão em diversas frentes durante o 7 de Setembro. A expectativa é de que o Distrito Federal mobilize cerca de 5 mil trabalhadores para reforçar a segurança da população e de patrimônios públicos durante as manifestações.

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) vai fazer a limpeza da área onde ocorrerão os protestos, antes para retirada de objetos que possam ser utilizados como armas, durante e depois. Equipes dos bombeiros serão disponibilizadas para atuar em locais estratégicos como ponto de apoio à população para atendimento de socorro médico.

Para o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, a capital estará preparada para qualquer coisa que possa acontecer nas mobilizações marcadas. "Esperamos que ocorra uma manifestação tranquila, mas estaremos prontos para o pior também", ressaltou.

Dos 16 protestos marcados, 13 são a favor do governo federal e três, contra. Esse número pode aumentar, caso mais alguma liderança de movimentos entre em contato com a Secretaria de Segurança Pública para a realização de mobilizações para o 7 de Setembro.

Todos os pontos de concentração e horários serão divulgados pela pasta na sexta-feira (3/9).