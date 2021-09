Empresas de ônibus do DF vão receber R$ 100 milhões de crédito suplementar

CB Correio Braziliense

As empresas de ônibus que operam o transporte público no Distrito Federal vão receber mais R$ 100 milhões em subsídios. O crédito suplementar foi aprovado pela Câmara Legislativa do DF (CLDF), nesta terça-feira (31/8), durante sessão ordinária. Agora, o texto segue para sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB).

Segundo o texto do projeto, os recursos serão destinados às empresas de ônibus para garantir o "equilíbrio financeiro do sistema". O projeto de lei é de autoria do Executivo local. Durante a sessão, parlamentares de oposição questionaram o subsídio e afirmaram que não há comprovação de um desequilíbrio nos contratos atuais. Já a bancada governista afirmou que as empresas tiveram queda na arrecadação devido à pandemia de covid-19.

Os deputados Leandro Grass (Rede), Fábio Felix (Psol), Júlia Lucy (Novo) e Prof. Reginaldo Veras (PDT) votaram contra o projeto. A deputada Arlete Sampaio (PT) se absteve.

Comissão Geral

Nesta quarta-feira (1º/9), a sessão ordinária da Câmara Legislativa será transformada em Comissão Geral exatamente para debater a situação do transporte público no DF. O debate foi sugerido pelo deputado Chico Vigilante (PT) e acontecerá no plenário da CLDF, a partir das 15h, com a participação de representantes de rodoviários, empresários e do governo.