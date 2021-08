JE Júlia Eleutério

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Durante a visita à etapa de concretagem da laje superior do túnel de Taguatinga, o Governador Ibaneis Rocha (MDB) declarou, na manhã desta terça-feira (31/8), que o início do período de chuvas não trará problemas porque a obra está progredindo bem. "A fase está bem avançada, então a questão da chuva não irá atrapalhar pois nos já estaremos com tudo concretado e a parte das lajes todas prontas, o que diminui o impacto das chuvas na obra", ressalta.

A obra do túnel de Taguatinga Centro, iniciada em julho de 2020, está 40% concluída e tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022. Segundo Ibaneis, após a concretagem, as próximas fases são: afundamento do túnel, fazer a laje de baixo e cuidar da parte superior. A Secretaria de Obras e Infraestrutura informa que a construção do túnel de Taguatinga tem investimento total de R$ 275 milhões.

Para o governador, a construção do túnel é uma solicitação antiga dos moradores locais e será relevante para quem vive na região. "Os moradores de Taguatinga sabem da importância dessa obra, pois aguardavam há mais de 20 anos e agora ela se desenrola com muita velocidade. Inclusive a parte de cima, que terá um boulevard muito bonito que vai valorizar a vida do taguatinguense", declarou.

Segundo a Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF), com a construção do túnel, o trânsito do centro de Taguatinga vai desafogar e melhorar o fluxo dos carros no local, por onde trafegam cerca de 25 mil motoristas diariamente. A estimativa da pasta é que o tempo de deslocamento dos motoristas que passam pela região seja reduzido em, pelo menos, 25 minutos.