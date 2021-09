Vídeo: duas mulheres esfaqueiam homem em Ceilândia e fogem

CB Correio Braziliense

(crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Duas mulheres acusadas de assassinar um homem de 50 anos foram presas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Próximo de completar um mês, o crime aconteceu na praça da EQNM 2/4, dia 3 de agosto. A dupla fugiu no momento do crime.

De acordo com a polícia, as mulheres se envolveram com a vítima, em um bar da região administrativa. Após o fechamento do estabelecimento, o trio resolveu continuar a confraternização na praça. A dupla relata que houve um desentendimento, já que o homem queria se relacionar amorosamente com uma das mulheres, e ela não.

A partir desse desentendimento, houve uma discussão e uma das mulheres, que andava com uma faca na bolsa, entregou a arma branca para a parceira, que utilizou o objeto para efetuar golpes contra ele.

O homem morreu no local e a dupla empreendeu fuga. Não havia testemunhas no momento do fato. Apesar disso, após um mês de investigação, a PCDF conseguiu identificar a dupla, que foi presa em cumprimento a mandado de prisão temporária.

Detidas, as mulheres confessaram que esfaquearam o homem e esclareceram as circunstâncias do fato.