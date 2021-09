Obra do viaduto entre Itapoã e Paranoá custará R$ 33 milhões

CB Correio Braziliense

Viaduto será entre o Itapoã (foto) e o Paranoá - (crédito: Fabio Setti/Esp. CB/D.A Press)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) contratou o Consórcio Itapoã para a construção dos viadutos entre o Itapoã e o Paranoá. As obras estão orçadas em mais de R$ 33 milhões. A contratação foi publicada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) na edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (1/9). Segundo o órgão, a obra dará mais fluidez ao trânsito de veículos que passam pelas regiões, beneficiando, pelo menos, 30 mil pessoas.

A construção será no entroncamento da DF-001 com a DF-015, onde serão feitos dois viadutos com alças de acessos com novas faixas de rolamento, acostamentos, além de ciclovias e ciclofaixas e barreiras de contenção de concreto. Além disso, também será feita a adequação das rodovias e das sinalizações e a recuperação de todo o pavimento já existente. Atualmente, existe um balão de acesso às duas regiões.



O Consórcio Itapoã é composto pelas empresas Eterc Engenharia e pela Sociedade Geral de Empreitadas – Sogel.



Com informações da Agência Brasília