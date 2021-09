RM Rafaela Martins

O fechamento foi realizado para proteger a comunidade quilombola - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Três cachoeiras da Chapada dos Veadeiros — Santa Bárbara, Capivara e Candaru — em Goiás, permanecerão fechadas até 19 de setembro por causa do registro de 13 casos positivos de covid-19, no município localizado em Cavalcante. Os casos foram registrados somente em moradores da comunidade kalunga, onde ficam essas atrações turísticas.

Somente no povoado do Engenho II — existem 39 comunidades kalungas na Chapada dos Veadeiros — optou por fechar, pois houve o aumento de casos locais. No início de agosto, a Associação Kalunga Comunitária de Engenho II (AKCE) informou, por meio de nota, que não aceitaria novas reservas, mas que iria cumprir as realizadas até o final de outubro. Porém, o grupo decidiu cancelar tudo e devolver o pagamento aos turistas.

Como o turismo está atrelado à comunidade Quilombola, a Tesoureira da Associação Comunitária, Dominga Natalia, explicou que a segurança e a saúde do povoado são prioridade. “O motivo do fechamento do turismo na comunidade foi um rapaz que veio de Brasília e contaminou uma família. Mesmo antes do teste, ele parou de circular na comunidade. Depois da confirmação da covid-19, achamos melhor suspender as vendas e atender até o dia 19 de setembro aqueles que tinham feito reservas”, contou.

A moradora e funcionária falou que, até o momento, a comunidade permanecerá fechada e observando se novos casos vão aparecer. “Com o aumento do número de pessoas infectadas, achamos por bem fechar até o dia 19 de setembro. Outra turma de pessoas realizou testes, estamos aguardando o resultado e, conforme a situação for controlada, vamos retornar quando estiver dando tudo certo”, falou.

Secretaria de Turismo

O secretário de turismo e meio ambiente de Cavalcante, Rodrigo Neves, garante que as três cachoeiras estão fechadas, mas que o município é muito grande e está pronto para receber turistas no feriado de 7 de setembro. “Existe muito desencontro de informações, e muitos turistas têm procurado o centro de atendimento, achando que o município todo está fechando. De fato, Santa Bárbara é famosa, mas nós temos centenas de atrativos aqui”, declarou o secretário.

Para os amantes da Chapada, a viagem do feriado não precisa ser cancelada. Rodrigo disse que não existe nenhuma previsão de fechar o município, pois ele está preparado para receber turista, dentro das normas de segurança. “Não temos nenhum caso relacionado ao turismo, todos os casos de covid-19 envolvem visitantes que vêm de grandes centros, para visitar a família. Por isso, o poder público decidiu não restringir a atividade turística. Os atrativos continuam e os meios de hospedagem vão continuar recebendo as pessoas”, disse.

Veja o boletim epidemiológico da região: