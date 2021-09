Mulher suspeita de fornecer drogas a traficantes do DF é presa pela PCDF

DD Darcianne Diogo

Mulher foi presa pela PCDF e responderá por tráfico de drogas - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desencadeou a operação Ponto Certo e prendeu, na noite de quarta-feira (1º/9), uma mulher mais conhecida como a “Tia do Skunk”, na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires. Ela é suspeita de fornecer drogas a traficantes de várias regiões do DF. A ação contou com o apoio dos policiais do Batalhão de Policiamento com Cães da PMDF (Bpcães).

Foram sete meses de investigação conduzidas pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). Nesse período, os agentes descobriram que a mulher utilizava um mercado na colônia agrícola como “fachada” para vender skunk e haxixe, entorpecentes mais “potentes” e mais caros no mundo do crime.

As diligências também apontaram que a suspeita era a responsável por fornecer drogas a outros traficantes de Taguatinga, Águas Claras, Vicente Pires e Feira dos Importados. Na residência da mulher, a polícia encontrou aproximadamente 400 gramas de skunk e porções de haxixe, além de R$ 811.

O marido da suspeita cumpre, atualmente, pena por tráfico de drogas. Aos investigadores, ela confessou o crime e assumiu a venda dos entorpecentes. Conforme apuração policial, cada grama de skunk pode ser negociado por valores entre R$ 10 e R$ 30, o que renderia um faturamento de até R$ 12 mil.