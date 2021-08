Polícia prende mulher na Rodoviária Interestadual de Brasília com 22 tabletes de maconha

LP Luana Patriolino

Militares do Batalhão de Policiamento com Cães identificaram a proprietária da bagagem - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma mulher foi presa na Rodoviária Interestadual de Brasília por tráfico de drogas, após a polícia encontrar 22 tabletes de maconha em uma mala. Militares do Batalhão de Policiamento com Cães (BP Cães) faziam uma avaliação dos caninos no local quando a cadela Shadow identificou uma bolsa no bagageiro de um ônibus, que tinha como destino a capital do Pará, Belém.

Identificada como dona da bagagem, a mulher disse que iria entregar a droga para uma pessoa desconhecida e que receberia dinheiro para fazer esse serviço. A mala, as substâncias e a autora foram conduzidas para a 1° Delegacia de Polícia (Asa Sul) e permanecem à disposição da Justiça.

O crime de tráfico interestadual de drogas tem pena prevista de 5 a 15 anos de prisão, além de multa. “Na análise do processo, serão avaliados os antecedentes criminais e a vida pregressa da acusada. Se nunca teve envolvimento com atividade criminosa e for primária, então, a pena poderá ser reduzida de um sexto a dois terços”, explica o advogado criminalista Ruan Palhano.

O especialista explica que o tráfico entre os estados pode aumentar a pena em um sexto a dois terços. “Mas como ela não chegou a viajar, não vejo configuração do crime previsto”, aponta. Também deve ser investigado se a mulher fazia parte de alguma organização criminosa e o envolvimento de outras pessoas. “O que poderá ser determinante é o depoimento da própria conduzida e a perícia no celular que provavelmente ela estava carregando”, conclui Palhano.