Governo do DF divulga lista dos beneficiários que vão receber Cartão Gás

CB Correio Braziliense

No Distrito Federal, o botijão de gás de 13kg varia entre R$ 95 e R$ 120 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) liberou consulta à lista de beneficiários do Cartão Gás nesta quinta-feira (2/9). Quem se inscreveu no mês passado pode confirmar se terá direito ao benefício no site do GDF Social. Com gestão das secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes) e de Economia (Seec), o Cartão Gás vai atender 70 mil famílias em situação de vulnerabilidade social do DF. A cada dois meses, os beneficiados vão receber auxílio de R$ 100 para a aquisição de botijão de 13kg. Atualmente, o preço do item na capital federal tem variado entre R$ 95 e R$ 120.

O Banco de Brasília (BRB) será o responsável pela distribuição dos cartões a partir de 29 de setembro. Ao fazer a consulta no GDF Social, se tiver o nome confirmado, o beneficiário precisa verificar a data, o horário e a agência onde vai retirar o cartão para o crédito. As agências foram definidas seguindo a localidade mais próxima do endereço informado no ato do cadastro.

Segundo a Sedes, se, em quatro meses, o usuário não buscar o cartão e não utilizar o crédito, perderá o benefício, conforme consta no regulamento do programa. Para efetuar o saque, os participantes vão usar o cartão na função débito, nos estabelecimentos cadastrados no programa, para compra exclusiva do botijão. Segundo a lei do benefício, sancionada em 10 de agosto, o Cartão Gás tem previsão inicial de 18 meses.

Acesso

Têm direito ao Cartão Gás as pessoas inscritas no Cadastro Único até 17 de julho de 2021, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, que tenha declarado comprometimento de renda com a aquisição do botijão de gás de 13kg, morador do DF, com idade igual ou superior a 16 anos. Além dos pré-requisitos, foram estabelecidos critérios para pagamento do benefício.

De acordo com a Sedes, houve 81.740 cadastros, e os critérios de participação foram seguidos rigorosamente, dando prioridade às famílias monoparentais, com mulheres chefes de família, com crianças de até 6 anos; famílias com crianças de até 6 anos; famílias com pessoas com deficiência; e famílias com idosos. A pasta informou que todas essas famílias serão atendidas nesta primeira etapa.

No DF, o Cadastro Único está sob a gestão da Sedes. Atualmente, 450.225 pessoas estão inscritas no cadastro federal.