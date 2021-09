RM Rafaela Martins

Em coletiva realizada na quinta-feira (2/9), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) explicou que o estoque da Rede de Frio Central estava zerado para as primeiras doses. Porém, para receber a segunda dose, havia disponibilidade nos postos e centros de saúde espalhados pela capital federal.

A advogada Paola Frattesi, 29 anos, estava ansiosa para receber o reforço da coronava, na Unidade Básica de Saúde 1, do Cruzeiro Novo. “Para minha grata surpresa, cheguei aqui e o movimento estava tranquilo. O ambiente é muito calmo e os profissionais, muito confiantes. Eu estava com grande expectativa e foi absolutamente agradável”, contou a moça.

Em relação à falta de vacinas no estoque, houve sinalização do cenário para o Ministério da Saúde, mas o órgão disse que vai priorizar as unidades da Federação que não começaram o atendimento do público de 18 anos. Em 15 de setembro, o governo federal enviará mais imunizantes ao Distrito Federal para aplicação da primeira dose.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) adiantou ao Correio que há possibilidade de recebimento de mais imunizantes contra covid-19. “Falei com o ministro da Saúde (Marcelo Queiroga), e ele me informou que receberemos um reforço neste fim de semana. Não sei exatamente o número, mas foi sinalizado o envio. Pedi 150 mil doses”, declarou o chefe do executivo. A nova remessa permitirá reduzir a faixa etária de imunização para pessoas de 15 e 16 anos.

Doses da Pfizer

Na quarta-feira (1º/9), o DF recebeu 19,8 mil vacinas da Pfizer/BioNTech para aplicação da segunda dose. Em coletiva da Secretaria de Saúde (SES-DF), representantes da pasta comentaram sobre a previsão de envio de 9,7 mil doses da Oxford/AstraZeneca à capital federal, também para o reforço. Para esta sexta-feira (3/9), o Executivo local aguarda mais 28 mil imunizantes, todos para segunda dose.

A manicure Maria Jesus Neves, 58 anos, recebeu a segunda dose da vacina na UBS 2 do Cruzeiro Velho. Ela contou que, quando tomou a D1, sentiu um mal estar, mas ficou bem depois de tomar remédio. Já para o reforço, a manicure deseja que dê tudo certo e que a pandemia acabe logo. “Cheguei aqui hoje, estava sem fila e vacinei bem rápido. Mesmo vacinada vou continuar com os cuidados, e espero que isso tudo acabe logo para poder andar sem máscara e viver normalmente”, disse.