Preso homem que estuprou sobrinha de 8 anos; abusos duraram 9 anos

DD Darcianne Diogo

Homem foi preso pela PCDF - (crédito: Material cedido ao Correio)

Policiais civis da Delegacia de Capturas da Polícia Civil do Distrito Federal (DCPI/PCDF) prenderam um homem, 40 anos, acusado de estuprar a própria sobrinha, de 19 anos. Segundo as investigações, os abusos ocorreram entre 2011 e 2019, quando a vítima tinha apenas 8 anos.

A Justiça havia expedido o mandado de prisão preventiva contra o autor, que trabalha como pedreiro, em 26 de agosto. Nesta quinta-feira (2/9), os policiais da seção de Capturas detiveram o homem no Setor de Mansões de Sobradinho.

O Correio apurou que, à época, o homem residia com a vítima e a mãe dela e se aproveitava dos momentos que a genitora da menina saía para praticar os abusos. A criança era ameaçada de morte, caso contasse para alguém, segundo a apuração policial.

Os estupros só foram descobertos após um primo da menina ver um vídeo no celular do agressor em que ele aparece filmando o abuso. Preso, o pedreiro responderá por estupro de vulnerável.

Outro caso



Um homem, 32 anos, está preso após ser acusado de ter praticado os crimes de estupro de vulnerável e tentativa de feminicídio, contra uma adolescente de apenas 13 anos.

O caso aconteceu no Paranoá, na madrugada de 3 de abril deste ano. "Eles se relacionavam há cerca de um ano, na época do crime. Além de agredi-la com socos e chutes, ele a esfaqueou pelas costas", explicou o delegado-chefe da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), Ricardo Viana.

Após ser preso, na tarde de quinta-feira (2/9), o homem usou o direito de ficar em silêncio. Além, do crime que o levou à prisão, o criminoso responde por dois homicídios.