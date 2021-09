Homem é preso por estupro de vulnerável e tentativa de feminicídio: vítima tem treze anos

AB Adriana Bernardes EH Edis Henrique Peres

Um homem de 32 anos está preso acusado de ter praticado os crimes de estupro de vulnerável e tentativa de feminicídio, contra uma adolescente de apenas 13 anos.

O caso aconteceu no Paranoá, na madrugada de 3 de abril deste ano. "Eles se relacionavam há cerca de um ano, na época do crime. Além de agredi-la com socos e chutes, ele a esfaqueou pelas costas", explicou o delegado-chefe da 6 Delegacia de Polícia (Paranoá), Ricardo Viana.

Segundo Viana, a garota morava com a mãe e as irmãs e, não contou sobre as agressões. A família só descobriu quando ela começou a passar mal e precisou ser hospitalizada.

Após ser preso, na tarde de quinta-feira (2/9), o homem usou o direito de ficar em silêncio. Além, do crime que o levou à prisão ontem, o criminoso responde por dois homicídios.