Seca: DF registra a menor taxa de umidade do ar de 2021 neste sábado

DD Darcianne Diogo

As temperaturas ao longo da semana que vem devem chegar a 34ºC - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou, neste sábado (4/9), a menor taxa de umidade relativa do ar desse ano: 13% na região do Gama, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). É nesse período de seca e temperaturas elevadas que os incêndios tomam conta da vegetação, como aconteceu no Parque Nacional de Brasília. Até a noite, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) não havia contabilizado o total de hectares queimados, devido à grande área atingida.

O fogo no Parque Nacional, na Água Mineral, começou no início da tarde. Os bombeiros classificaram o incêndio como de grandes proporções, mas afirmaram que só nesse domingo (5/9) será possível contabilizar o total da área devastada. Até as 22h, militares permanecerão no parque para monitorar a situação.

Segundo o CBMDF, a situação foi controlada, mas ainda há fumaça e pequenos focos de incêndio, mas que não trazem perigo. A perícia para apurar as causas do fogo foi acionada.

Previsão

A semana que vem será de muito sol e seca, prevê o Inmet. Nesse sábado, registrou-se o dia com a menor taxa de umidade do ar de 2021, igualando-se a 20 de julho, quando também a umidade ficou em 13% na Estação de Brazlândia.

A partir desse domingo, a temperatura máxima ficará entre 33ºC e 34ºC, e as mínimas entre 12ºC e 15ºC e não há previsão de chuva nos próximos sete dias. “Esse tempo é comum no DF nessa época. Temos uma frequência de massa de ar quente e seco, que contribui para a diminuição da umidade do ar e aumento da temperatura”, explicou Heráclio Alves, meteorologista do Inmet.