Fogo volta a consumir o Parque Nacional

MM Michel Medeiros – Especial para o Correio

(crédito: Ana Dubeux/ CB )

O Parque Nacional de Brasília, mais conhecido como Água Mineral, voltou a ser consumido pelo fogo, neste domingo (5). A temperatura elevada e a baixa umidade do ar reacenderam alguns focos do incêndio controlado ontem pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com o grupamento, na tarde de sábado, o fogo ficou restrito a uma mata de galeria. Até às 16 horas, o incêndio não havia sido controlado, 24 militares foram destacados para a operação.



De acordo com o Major Dourado, do Grupamento de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros, ainda não há um balanço da área atingida pelas chamas. O órgão também não divulgou o número de focos de incêndio registrados durante o fim de semana.

Desde sexta-feira (3), o horizonte do Distrito Federal está tomado por uma névoa cinza. Às 12h20, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, sinalizando grande perigo, com risco de umidade relativa do ar abaixo de 12% na tarde deste domingo. O indicador chama atenção para o grande risco de incêndios florestais e os malefícios à saúde.