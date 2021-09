7 de Setembro: trânsito na Esplanada ficará interditado a partir deste domingo

DD Darcianne Diogo

Policiais militares farão revista nos manifestantes - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A partir da noite desse domingo (5/9), a circulação de veículos na Esplanada dos Ministérios estará restrita em decorrência da presença de manifestantes, que participarão dos protestos marcados para o 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. A decisão foi tomada após avaliação da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) e das forças de segurança.

O planejamento divulgado na sexta-feira (3/9) permanece em vigor, apenas com a antecipação do fechamento das vias N1 e S1, da alça leste da Rodoviária do Plano Piloto ao 1º Grupamento de Bombeiro Militar (1º GBM), próximo à via L4.

As vias N2 e S2 estarão liberadas para o trânsito dos automóveis, assim como as demais vias da região central de Brasília. Um grande efetivo de policiais militares estão na área central para garantir a ordem pública e a segurança dos frequentadores.

Na área central, haverá linha de revista policial no acesso aos manifestantes e será na altura dos viadutos que passam sobre a via L2. Está proibido a entrada de objetos cortantes e perfurantes, pedaços de madeira, cano de PVC e de ferro, mastros de bandeiras, fogos de artifícios, garrafas de vidros, álcool líquido (álcool em gel será permitido). A recomendação é de que, caso leve alimentos, coloque em sacos transparentes para que os policiais possam identificar facilmente. A PMDF orienta os participantes a levar água, boné e passar protetor solar.



