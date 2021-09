7 de Setembro: manifestantes atiram objetos contra o Itamaraty

CB Correio Braziliense

(crédito: Raphael Felice/ CB )

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) jogaram objetos contra o Ministério das Relações Exteriores (Palácio do Itamaraty) e tentaram arrancar as grades usadas pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) para isolar o prédio.



Ao tentar impedir o grupo que atentava contra o patrimônio público, dois policiais militares foram agredidos com chutes. “Estão bem (os policiais). Foi leve”, relatou uma fonte policial ao Correio. Perguntado se os agressores foram detidos ou se a situação foi apaziguada no local, o policial respondeu que ninguém foi detido e tudo foi resolvido “ali mesmo”.



Invasão



Os apoiadores de Bolsonaro invadiram a Esplanada do Ministérios na noite de segunda-feira (6/9) e divulgaram vídeos nas redes sociais garantindo ter havido um acordo entre os manifestantes e a Polícia Militar do Distrito Federal. Ainda ontem, a PM negou a existência de tal acerto.