Bares e restaurantes vendem até 20% mais neste feriado

VO Victória Olímpio

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Nesta terça-feira (7/9), a capital federal teve um aumento no movimento dos comércios em razão das manifestações de 7 de setembro. Ao Correio, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/DF), Beto Pinheiro, afirma que os comerciantes registraram um aumento nas vendas.

Os maiores aumentos ocorrem na região central de Brasília, que, segundo o presidente, se dá devido a proximidade dos protestos. Dados preliminares da Abrasel indicam um aumento de 10% a 20% em relação a uma terça-feira comum.

De acordo com o Sindicato Patronal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (Sindhobar), em comparação a um outro feriado em meio de semana, o aumento foi de 15% no local do comércio. Já o delivery foi apontado como o maior canal de vendas, aumentando cerca de 60%.

Apesar de mais longe das manifestações, comércios do Lago Sul tiveram um aumento de 20% e Águas Claras também apresentou diferença de 10%.