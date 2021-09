Ambulantes lucram de diversas formas no 7 de Setembro

PM Pedro Marra RM Rafaela Martins

(crédito: Pedro Marra/CB/DA Press)

Com a crise econômica, os altos índices de desemprego e aumento nos preços de itens da cesta básica, como gás de cozinha, carne e óleo de soja, por exemplo, os brasilienses aproveitam os protestos de 7 de Setembro, em Brasília, para incrementar a renda. A oferta de itens vai de camisetas com imagens do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), bandeiras do Brasil, água, refrigerante e até sorvete.

Patrícia Barreto, 41 anos, veio de Samambaia Norte com o filho André Medeiros, 19, - ambos vestidos com camisetas do presidente Bolsonaro - para vender água na Esplanada dos Ministérios. "Optamos por ficar por aqui mais por questão de segurança, além do que a gente quer vender bem. Como está muito quente, não vai faltar cliente", acredita Patrícia!





Melhor que Copa do Mundo

Vindo de Águas Lindas (GO), o ambulante Diogo Sousa, 27, pretende vender todas as 200 camisetas e cerca de 20 bandeiras. "Hoje vendo como está todo o movimento, acho que está melhor do que Copa do Mundo. Trouxe umas 200 camisas e já vendi 80. Como o pico da manifestação é só às 11h, acho que vou vender mais rápido ainda", diz o rapaz.

Formado em Educação Física, Diogo não exerce a profissão, mas tenta manter os filhos trabalhando como motoboy. "Tenho dois filhos gêmeos de 1 mês, e tenho que encarar o sol para dar sustento para os moleques", conta.