Cobertura vacinal do calendário básico volta a subir no DF

Manter a cobertura vacinal é importante para impedir a volta de doenças erradicadas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

De acordo com o informativo divulgado pela Secretaria de Saúde, a cobertura vacinal no Distrito Federal (DF) mostrou um aumento em relação ao mesmo período do ano passado, mas ainda segue baixo quando comparado com o mesmo período de 2019. A análise foi feita com base nas informações do calendário infantil que abrange a maioria das vacinas e é fundamental para o Programa de Imunização.



De acordo com a enfermeira da área técnica de imunização da Secretaria de Saúde, Milena Fontes, a baixa cobertura vacinal está relacionada às ações e serviços de vacinação, além do desconhecimento e importância da vacinação por parte da população. A enfermeira ainda alerta que, sem uma parcela da população imunizada, as doenças podem retornar.

No primeiro quadrimestre de 2021, apenas a vacina BCG atingiu a meta esperada pelo Ministério da Saúde. A vacina BCG protege contra o agravamento da tuberculose e faz parte da Estratégia pelo Fim da Tuberculose, aprovada em 2015 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Desde 2020, a vacina é disponibilizada nas maternidades dos hospitais regionais e na Casa de Parto.

Cobertura vacinal

A cobertura vacinal no DF segue os mesmo parâmetros do Programa Nacional de Imunizações (PNI): 80% para vacinas contra o papilomavírus humano HPV e meningocócica C e meningocócica ACWY em adolescentes; 90% para vacinas BCG e Rotavírus; 95% para as demais vacinas indicadas no Calendário Nacional de Vacinação, inclusive a meningocócica C em crianças.

Orientação é que a população atualize o cartão de vacina (foto: Secretaria de Saúde)

Todo ano é realizada uma campanha multivacinação, voltada para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. Neste ano, a campanha deve iniciar em outubro.

As vacinas estão disponíveis nas salas de vacinação das unidades básicas de saúde (UBSs).

*Com informações do Conselho Nacional de Secretários de Saúde