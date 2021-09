Semana do Cerrado terá programação especial sobre trilhas ecológicas do DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Instituto Brasília Ambiental)

A Semana do Cerrado contará com a participação de 500 pessoas para as ações que acontecerão entre os dias 11 e 19 de setembro. Idealizada pela Secretaria de Meio Ambiente do DF (Sema), da APA do Planalto Central, do Caminhos do Planalto Central (CPC) e seus parceiros, a iniciativa estará repleta de caminhadas, corridas, remo, passeios de bike e a cavalo, exposições, recepções de parceiros, além de canicross e oficinas em trilhas que passam por toda a capital federal.

As programações são organizadas de forma voluntária e colaborativa pela rede de parceiros que participam da criação do Sistema Distrital de Trilhas Ecológicas. Entre os apoiadores, estão presentes os grupos de ciclistas e caminhantes, profissionais, agências e prestadores de serviços de turismo e outros amigos de trilhas.

As ações passarão por todo o Distrito Federal, principalmente nas trilhas do CPC, Cafuringa e União, Caminhos da Flona, as Ecotrilhas da Serrinha, as Trilhas Cristal Água e os Arcos de Brasília, que partem de dois pontos de relevância histórica e ambiental, como a Pedra Fundamental no Morro do Centenário e a Floresta Nacional de Brasília.

O projeto é uma grande oportunidade para que a população possa conhecer as trilhas ecológicas do DF e a importância do CPC para a conversação do Cerrado. O CPC é o Sistema Distrital de Trilhas Ecológicas (Lei nº 6.892/2021), proposta de conexão do território por trilhas para caminhantes, ciclistas, corredores, etc.





Opções

Os participantes podem escolher, entre os dias 11 a 19 de setembro, mais de 30 caminhadas, 7 opções de pedal e 7 de corrida. Há alternativas também para aqueles que desejam se aventurar na canoagem no Lago Paranoá, a ainda sinalização botânica na Trilha União, o canicross na Pedra dos Amigos, para quem desejar levar seu pet para as trilhas ou saborear bons queijos e cavalgar no Lago Oeste e Rota do Cavalo, mais detalhes na programação.



A Secretaria de Meio Ambiente do DF, afirma que em função da covid-19, as atividades serão limitadas a 10 (dez) inscritos, buscando evitar aglomerações e atendendo aos protocolos de segurança.

Para facilitar as escolhas de locais, na inscrição as atividades estão distribuídas pelas seguintes regiões: Taguatinga, Gama, Planaltina, Lago Oeste, Sobradinho, Jardim Botânico, Santa Maria, Lago Sul, Lago Norte, Águas Claras, Recanto das Emas, Samambaia, região central de Brasília, Brazlândia, Riacho Fundo.

Presente em 13 estados brasileiros, o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, sendo superado apenas pela Amazônia. Ameaçado, o bioma já perdeu mais de 50% da sua cobertura natural. “Nas trilhas do CPC as pessoas têm a oportunidade de vivenciar a diversidade e a riqueza ambiental e cultural do DF. O objetivo é mostrar a importância das Unidades de Conservação e das trilhas na integração de paisagens e para a educação e a conservação ambiental”, ressaltam os organizadores do movimento.