Reforma de espaços públicos capacita mais de 848 aprendizes no DF

CB Correio Braziliense

Nos próximos dias, 848 alunos vão receber os certificados de conclusão do programa - (crédito: Marcelo Ferreira / D.A Press)

O programa de capacitação Renova-DF, em breve, irá lançar seus primeiros aprendizes no mercado de trabalho. Nos próximos dias, 848 alunos vão receber os certificados de conclusão do programa. Foram pouco mais de três meses de ensinamento e execução de serviços em espaços públicos nas cidades de Ceilândia e Samambaia.

Um novo caminho para pessoas como Paloma Viajante, 25 anos, moradora do P-Sul. Ex-vendedora de uma concessionária de veículos, a jovem foi dispensada durante a pandemia e está desempregada. Ela ficou sabendo por uma colega de estudos sobre a oportunidade do programa Renova-DF.

Atuou em Samambaia e pensava, inicialmente, que só teria aulas de jardinagem. Entretanto, aprendeu muitas outras funções no curso. “Também fizemos pintura, aprendemos a manipular massa de concreto para calçadas, conhecimentos sobre as ferramentas e eletricidade” , revela a aprendiz.

Reconhecimento

Paloma não esconde que o ofício da jardinagem é o que lhe atrai e que pretende pleitear um emprego. De acordo com ela, o reconhecimento da comunidade foi muito gratificante. “Sou muito grata de ter participado do Renova-DF. Sempre passavam moradores nos locais que trabalhávamos, elogiavam e reforçavam como o espaço é útil para os brasilienses”, ressalta.

Colega de Paloma, Crislane Medeiros, 30 anos, também está na lista da primeira turma de formandos. Ela conta que o “diploma” do Renova-DF é o seu presente de aniversário, já que nasceu em 10 de setembro.

“Estou muito feliz. E, com certeza, terei mais oportunidades no mercado de trabalho”, adianta. “Gostei muito da parte da concretagem de calçadas, bancos, etc. Fizemos isso em várias praças das cidades. Pretendo investir nessa parte”, complementa Crislane.

Mais de 90 espaços

O programa está a todo vapor. Em sua primeira etapa, iniciada em março, já revitalizou 92 espaços públicos em Samambaia e Ceilândia, desde parquinhos infantis até locais como o estádio Rorizão, em Samambaia, e a movimentada Feira Central de Ceilândia.

E o intuito é levar o projeto a mais três cidades em seu segundo ciclo, que deve começar logo após a formatura. Segundo o secretário de Trabalho, Thales Mendes, esses trabalhadores têm a chance de voltar ao mercado em um momento em que a economia do DF começa a reaquecer. “Temos observado o crescimento de segmentos como o da construção civil e o de setor de serviços. Vamos formar quase mil pessoas, que vão poder pleitear novas oportunidades para suas carreiras”, frisa.

Para o administrador de Samambaia, Gustavo Aires, o programa veio para ficar. “Aqui em nossa cidade, o Renova DF fez a diferença. Os alunos revitalizaram quadras e parquinhos que, há anos , ão recebiam melhorias. Foi muito importante essa mão de obra para gente”, acentua.

Sobre o Renova-DF

Capacitar profissionais, facilitar o ingresso no mercado de trabalho e reformar espaços públicos são alguns dos objetivos do Renova-DF. Os participantes recebem salário mínimo, além de auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.

Os alunos devem ter frequência e aproveitamento igual ou acima de 80% para receber os auxílios e o certificado de conclusão de curso. Os que ficarem acima desse percentual poderão participar, gratuitamente, de qualquer outra formação oferecida pelo Senai-DF.